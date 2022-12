Malgré l'hiver, la sécheresse menace toujours en Berry

L'hiver n'y change rien pour le moment : la sécheresse menace toujours dans l'Indre et le Cher. Au point même que dans le sud du Cher, de nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau viennent d'être prises, elles concernent 16 000 habitants. Dans l'Indre, probablement pour la première fois à cette période de l'année, le département se trouve toujours en vigilance sécheresse . L'arrêté à été prolongé par le préfet. "On est sur une situation qui est critique. On constate aujourd'hui à l'entrée de l'hiver, que à la fois le cours d'eau est relativement faible, et surtout que le mécanisme de recharge de la nappe n'est pas du tout au rendez-vous" confirme Rik Vandererven, à la tête de la Direction départementale des territoires (DDT) de l'Indre.

Des cours d'eau particulièrement fragiles

Dans l'Indre il n'y a plus de restrictions sur l'usage de l'eau en place, car pendant la période hivernale la consommation est habituellement plus basse (les agriculteurs par exemple n'irriguent pas). Mais certains petits cours d'eau, considérées traditionnellement comme fragiles, sont toujours en débit de crise : la Ringoire, la Trégonce, l'Arnon, la Bouzanne et l'Anglin.

Le niveau de ces cours d'eau, en Novembre, était comparable à ceux du mois d'Août, selon la DDT.

Certaines nappes au niveau de la vicennale sèche

Peut-être encore plus inquiétant que les cours d'eau, le niveau des nappes phréatiques est bas. La nappe de la Craie et du Dogger par exemple sont sur le niveau de la vicennale sèche "on retrouve un niveau que l'on rencontre une fois tous les vingt ans" explique Rik Vandererven.

Habituellement, les nappes font le plein à cette période de l'année, actuellement elles se stabilisent à peine. "La situation aujourd'hui est pire que celle que nous avions en 2019, qui était l'année sécheresse qui nous sert un peu de référence. La recharge hivernale, c'est-à-dire l'alimentation de la nappe par les pluies automnales et hivernales, s'est fait beaucoup plus tôt. Aujourd'hui on constate que cette recharge, du fait des faibles pluviométries enregistrées cet automne, n'a pas démarré. Donc on est relativement inquiets" détaille le directeur de la DDT dans l'Indre.