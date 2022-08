Creuse : malgré l'interdiction, les baigneurs font trempette à La Celle-Dunoise

La petite plage de La Celle-Dunoise est interdite à la baignade à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Mais il fait vraiment trop chaud et les envies de trempettes sont trop fortes. De nombreux Creusois n'hésitent donc pas à piquer une tête malgré tout !

La plage de La Celle-Dunoise se remplit au fur et à mesure.

Le panneau d'interdiction est bien en évidence sur la petite cabane à l'entrée de la plage. Mais pas de quoi dissuader Julien qui flotte tranquillement sur sa bouée. "Je n'en ai pas grand-chose à faire de ce panneau ! Il fait chaud et j'ai envie de me baigner dans une rivière dans laquelle je me baigne depuis que je suis gosse" explique ce jeune Creusois.

Plusieurs générations à l'eau

Dominique non plus n'est pas inquiet : tant qu'il ne boit pas l'eau de la rivière, ce n'est pas dangereux. "Ça fait 65 ans que je viens ici. Mes ancêtres se baignaient ici. Et j'imagine que les hommes préhistoriques qui sont arrivés ici ont été heureux de pouvoir se baigner également à cet endroit" ironise-t-il.

Le panneau d'interdiction est visible sur la cabane en bois à l'entrée de la plage. © Radio France - Philippine Thibaudault

J'espère qu'on ne va pas ressortir avec des grosses pustules sur les bras

En revanche, Claire n'était pas au courant que la baignade était interdite. Mais une fois informée, ça ne l'empêche pas de se jeter à l'eau avec les enfants. "J'ai l'impression d'être un peu hors la loi, mais on ne va pas se priver de se baigner ! On n'a pas la chance d'avoir une piscine pour bien se rafraîchir. De toute façon, après on se rince, il y a une petite douche ici. J'espère qu'on ne va pas ressortir avec des grosses pustules sur les bras" rigole la jeune femme.