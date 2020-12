Malgré la pluie, la Bourgogne peine à remplir ses nappes phréatiques

Le temps est humide, et pourtant on manque d'eau constate Météo France. En Côte-d'Or, il a plu beaucoup moins que d'habitude. A l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, il n'est tombé qu'un quart de la pluie habituelle pendant les mois d'octobre et de novembre.

La pluie n'est pas assez tombée en Côte-d'Or en octobre et novembre

La pluie cesse en novembre sur l’ensemble de la région. Le déficit moyen est de 70%. Que dire de plus ? C'est météo France qui s'interroge dans le dernier bulletin de situation hydrologique publié ce mardi 22 décembre. On y apprend que le mois de novembre 2020 a renoué avec une nette baisse généralisée des débits. Bénéficiant des apports soutenus de fin octobre, les débits les plus bas, observés en fin de mois de novembre, sont encore dans les normales de saison.

La recharge modeste d’octobre s’arrête brutalement avec l’absence de pluie en novembre.

En fin de mois, les niveaux des nappes sont globalement inférieurs aux normales de saison, mais proches. "Gageons que l’hiver sera pluvieux pour aborder le printemps 2021 sereinement" espère Météo France, car la timide reprise du remplissage des retenues de la région constatée en octobre s’arrête brutalement en novembre. Les retenues restent à un taux moyen de remplissage de 40%. Seul le lac de Vouglans dans le Jura fait figure d’exception avec un niveau de remplissage deux fois plus important.

La carte des relevés de pluie dans les principales villes de Bourgogne-Franche-Comté - Météo France

La panne sèche

Plus d’eau en novembre ou presque, voilà un événement non prévu après l’optimisme du mois précédent. ! La situation est très homogène à l’échelle régionale avec un déficit moyen de 73% des pluies sur les stations du bulletin. Et continuant sur ces valeurs moyennes, Météo France note que si les deux premières décades restent un peu arrosées (10 mm contre 32 mm pour les normales), la dernière est sèche (2,5 mm en moyenne).

Même la haute chaîne du Jura, habituellement un château d’eau de la région, peine avec un tout petit 40 mm qui est ridicule face à la normale de 160 mm.

Le plus faible cumul de pluie de novembre est observé à Auxerre, Mâcon et Nevers avec 15 mm. Mais, évidemment, si ces valeurs de précipitations sont proches de celles du mois de juillet, par contre, l’évapotranspiration est faible. Ainsi, il faut retenir le cas de la dernière décade à Nevers avec 3,6 mm de pluies et….3,6 mm d’évapotranspiration.