Malgré les bonnes pluies d'octobre, la Touraine manque encore cruellement d'eau

Avec plus de 80 mm de précipitations cumulées à Tours, ce mois d'octobre a été le mois le plus arrosé de l'année en Indre-et-Loire. Une bonne nouvelle mais pas de quoi compenser un été très sec. Il faudrait qu'il pleuve deux fois plus que la normale ces deux prochains mois pour rattraper le retard.

Indre-et-Loire, France

Cette fin de semaine et le week-end de la Toussaint promettent d'être bien arrosés en Touraine. Et ça devrait continuer la semaine prochaine. Météo France prévoit entre 20 et 30 mm supplémentaires sur l'ensemble de la séquence d'ici le 8 novembre. Et ça tombe bien, car la Touraine a besoin d'eau.

Les besoins de la végétation sont moindres, on a moins d'évaporation, donc chaque pluie est bénéfique. En plus jusqu'ici, les averses n'ont jamais été très fortes donc elles ont pu réhydrater les sols de manière efficace. Mais c'est encore trop peu pour rattraper le retard et on est donc encore loin du compte pour les nappes phréatiques", Daniel Vendramini, chef du centre Météo France à Tours Parçay-Meslay

Dans le Lochois, il a plu davantage en octobre que lors des 3 précédents mois réunis

Ce mois d'octobre fut le plus arrosé de l'année à Tours avec plus de 80 mm de précipitations cumulées. Et c'est encore plus dans le Lochois avec un total mensuel compris entre 110 et 120 mm. C'est en gros le double d'un mois d'octobre normal. Pour vous donner une petite idée, dans le secteur de Montrésor, sur ces 30 derniers jours, il a plu davantage que sur l'ensemble des 3 derniers mois.

De quoi reverdir la végétation mais ce n'est pas encore suffisant pour recharger les nappes phréatiques. On en est même encore très loin.

Si l'on regarde sur l'ensemble de l'année, La Touraine est encore très largement en déficit. Il manque précisément 150 mm de pluie. Il faudrait donc un mois de novembre et de décembre deux fois plus arrosés que la normale pour espérer rattraper le retard. Car pour l'instant, 2019 fait plutôt partie des années les plus sèches de l'histoire en Touraine.