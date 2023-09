Malgré les orages, la sécheresse s’aggrave dans les Pyrénées-Orientales

« Il est tombé trop d’eau en trop peu de temps », se désole Nicolas Garcia, le président des nappes du Roussillon. Les orages destructeurs qui se sont abattus sur la Plaine du Roussillon en ce début de semaine ont provoqué des inondations mais n’ont été d’aucune utilité face à la sécheresse qui sévit depuis plus d’un an. L’eau n’a pas eu le temps de s’infiltrer, elle a immédiatement filé vers la mer. Par ailleurs, ces orages étant localisés sur la plaine, ils n’ont pas permis de recharger les barrages de Vinça et Caramany.

ⓘ Publicité

En cette fin d’été, la situation reste donc extrêmement préoccupante dans les Pyrénées-Orientales. Avec la saison touristique, les nappes souterraines ont été très sollicitées, notamment celle du Pliocène. La quasi-totalité d’entre elles sont désormais classées en niveau « crise » ou « alerte renforcée ». « Plus d’un tiers affichent même leur plus bas niveau historique », précise Nicolas Garcia, par ailleurs vice-président du Département en charge de l’eau.

Appel au civisme

Dans ces conditions, la levée des restrictions n’est pas à l’ordre du jour. Et plus que jamais, les habitants sont appelés au civisme. L’arrosage des pelouses ou le lavage des voitures restent interdits jusqu’à nouvel ordre. « Il ne reste plus qu’à espérer un automne et un hiver pluvieux, avec des précipitations qui durent dans le temps ».

Malgré tout, grâce à des travaux d’urgence menés ces derniers mois, la situation est revenue à la normale dans la plupart des communes connaissant des ruptures d’approvisionnement en eau potable. Seul le village de Casefabre est toujours ravitaillé par des camions-citernes.

Actuellement, le seul secteur qui ne suscite aucune inquiétude dans les Pyrénées-Orientales est celui de la bordure côtière-nord, autour de Torreilles et le Barcarès : les nappes y affichent un niveau satisfaisant, sans que l'on puisse vraiment expliquer pourquoi.