Malgré les pluies de samedi soir, le mois d'avril désespérément sec dans les Pyrénées-Orientales

Face à une sécheresse historique, chaque goutte compte mais les importants orages de ce samedi soir dans les Pyrénées-Orientales ne changeront, malheureusement, pas la donne. Ces dernières heures, Météo-France a relevé entre 60 et 70 mm de précipitations en montagne (Cerdagne et Capcir), 30 mm sur le Vallespir et entre 20 et 30 mm sur le Conflent.

La plaine du Roussillon, elle, a de nouveau été oubliée. Selon Météo-France, il n'a plu que 5 mm à Perpignan ! En tout, en avril, le niveau des précipitations sur le Roussillon dépasse à peine les 12 mm, soit cinq fois moins que d'habitude. Entre 1981 et 2010, il est tombé chaque année en moyenne 58 mm d'eau à Perpignan...

Le département est confronté depuis plusieurs mois à une sécheresse particulièrement sévère. Vendredi, le préfet Rodrigue Furcy a annoncé que les Pyrénées-Orientales basculeront, pour la première fois, au niveau crise sécheresse , le niveau d'alerte maximum, à partir du 10 mai prochain. La préfecture se donne encore quelques jours avant d'annoncer de nouvelles restrictions d'eau.