Malgré une saison qui s'annonce "moyenne" en Côte-d'Or, le champignon a du succès à Lux

Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs, et remplissent quatre rangées de table. Près de 200 champignons sont montrés au public dans le cadre d'une exposition à Lux (Côte-d'Or), qui se déroule ce samedi 23 et dimanche 24 septembre. Une cinquantaine de personnes est attendue aujourd'hui, 200 sur le week-end. Pourtant le contexte n'est pas aussi favorable que les autres années pour le champignon dans le département.

La lépiote noirâtre, une sorte de coulemelle, est comestible. En témoigne le petit panneau vert au fond de l'image. © Radio France - Cédric Hermel

"On se prépare à une saison moyenne", prédit Alain Gardiennet, président de la société mycologique de la Côte-d'Or

Pour ceux qui partent à la chasse aux champignons en ce moment, "l'automne est plutôt pas mal même si ce n'est pas la meilleure année", affirme Alain Gardiennet, président de la société mycologique de la Côte-d'Or. Il est plus sceptique en revanche pour la fin d'année : "l'eau a manqué par endroits. C'est-à-dire qu'il y a des forêts qui sont encore humides à certains endroits actuellement, puis vous allez marcher encore quelques mètres et trouver un coin sec". Autrement dit : "ce n'est pas uniforme, les champignons ne sont pas là où on les attend parce que l'eau a manqué. C'est inquiétant."

Parmi les 3.500 espèces de champignons recensées dans le département par la société mycologique de la Côte-d'Or, certaines inquiètent son président : "Nous constatons une régression des champignons mycorhiziens, ceux qui sont liés aux arbres et les plus nombreux en forêt. Il y a beaucoup d'espèces qu'on voit de moins en moins. Alors on manque de recul, mais la tendance est à la baisse", déplore Alain Gardiennet. Bon, rassurez-vous : les champignons existent encore dans nos forêts en Côte-d'Or. Ils sont surtout dans le nord du département, vers Saulieu notamment. Mais Alain Gardiennet semble réticent à donner des bons tuyaux pour partir à la chasse. "La dernière fois que je l'ai fait, il y avait plein de monde en forêt. Donc je me suis dit que je n'aurais jamais du le dire", rigole-t-il.

Près de 200 espèces de champignons sont exposées à Lux ce week-end. © Radio France - Cédric Hermel

"Pas possible" de manger un tricholome blanc des bouleaux, affirme Alain Gardiennet. © Radio France - Cédric Hermel

La girolle a toujours son succès dans le département

Une trentaine de personnes s'est déplacée, ce samedi, pour regarder les 200 espèces de champignons exposées à Lux. Des espèces classées selon leur dangerosité par un code de couleur : quand c'est rouge, il ne faut pas manger. Quand c'est jaune, mieux vaut ne pas tenter sa chance. Quand c'est vert, vous pouvez y aller. Un champignon a toujours du succès : "la girolle", répondent en cœur Ombeline, Dominique et Arnaud. Et pour cause, ils le cueillent pour ensuite le cuisiner. D'autres préfèrent le cèpe de Bordeaux, que l'on peut trouver en Côte-d'Or, ou encore le lactaire qu'adore Alexandra, 10 ans. Sa raison : "j'adore le manger, il est bon !", sourit-t-elle.

Alors le conseil pour aller à la chasse aux champignons : bien regarder, avant de partir, les différences entre deux espèces ressemblantes de champignons. Certains sont pareils mais n'ont pas du tout les mêmes effets sur votre santé.