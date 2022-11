Malsaucy : une pêche encadrée pour éliminer le virus de l'herpès mortel pour les carpes

L'opération doit durer deux jours et va mobiliser une trentaine de techniciens du Conseil Départemental et de la Fédération de pêche du Territoire de Belfort. Après avoir procédé à une vidange complète de l'étang du Malsaucy, une pêche très encadrée va démarrer à partir de ce mercredi. De nombreux cas d'herpès, un virus très contagieux, ont été identifiés sur des carpes koï l'an dernier en France. Il s'agit du virus KHV (herpès virus de carpe koï) identifiée en France en 2021 et qui s’est propagée à l’étang du Malsaucy. L‘épidémie dont l’origine n’a pu être déterminée s’est propagée à l’étang du Malsaucy.

Une pêche encadrée par une équipe vétérinaire

Cette pêche va se dérouler selon un protocole sanitaire spécifique. Une équipe vétérinaire a fixé le protocole. Les poissons seront pêchés puis triés par espèces. Les carpes porteuses du virus seront abattues, les "poissons" sains relâchés dans d'autres cours d'eau. L'objectif de cette pêche, c'est de stopper l’épidémie, d'empêcher la contagion aux espèces menacées dans l’étang et dans les autres cours d'eau voisins. L'herpès est un virus extrêmement contagieux mais il n'est pas transmissible à l’Homme ni aux animaux. On ne connaitra la quantité de poissons contaminés qu'à la fin de l'opération. A l'issue, l'étang du Malsaucy restera à sec pendant trois mois. Le temps d'éradiquer le virus qui ne survit pas hors de l'eau. Le plan d'eau ainsi que le matériel nautique qui aura été en contact avec les poissons seront ensuite désinfectés.

Accès au Malsaucy interdit

Seuls les opérateurs de la pêche pourront accéder au site d'ici jeudi soir pendant toute la durée de l'opération. L'accès au site sera interdit au public. La RD24 entre l’Auberge du Lac à Evette-Salbert et le carrefour entre la RD24 et la rue du Malsaucy sera fermée à la circulation ainsi qu’aux piétons de 9h à 16h30.