"Maman, je sèche comme la planète": des jeunes landais se mobilisent contre le réchauffement climatique

Plus d'une centaine de citoyens landais a défilé dans les rues de Mont-de-Marsan ce samedi. L'urgence, pour eux, c'est d'agir pour les générations futures, présentes en nombre lors du cortège. En pleine COP26, ils demandent aux dirigeants d'intensifier les efforts et d'agir pour la planète.

Ninon 13 ans est en tête du cortège et sur sa pancarte "Maman je sèche comme la planète". Derrière ses mots et son sourire d'enfer, des convictions. "C'est nous la génération de demain. Si on ne se bouge pas aujourd'hui, on ne sait pas si on aura encore une planète dans plusieurs années". A ses côtés, Jérémy n'est guère plus âgé. Il veut devenir la prochaine Greta Thunberg, le visage de la lutte contre le réchauffement climatique. "Je veux continuer le combat contre la pollution, pour l'écologie. La planète on en a qu'une seule il ne faut pas la gâcher."

Trois jeunes mobilisés en tête de cortège pour le climat à Mont-de-Marsan, devant le collège Jean Rostand. © Radio France - Sarah D'hers

Depuis 30 ans, chaque année, on dit qu'il y a urgence. Pour la plupart des élus, l'urgence c'est de ne rien faire" - Christian Berdot, membre des Amis de la Terre des Landes.

Des actes, moins de mots

Pour tous les citoyens mobilisés, la même urgence. "Il faut agir maintenant pour les générations futures" clame la grand-mère. Renée tient son jeune petit-fils par la main, "Je suis en colère". Il n'a que six ans. Il n’y a pas que les jeunes qui se sont mobilisés. ll n’y a pas que les jeunes qui se sont mobilisés. Pour certains, l'enjeu climatique est plus important que mai 68.

Mais pour agir, il faut une volonté politique selon Christian Berdot, membre des Amis de la Terre des Landes. "On a tous les outils, ce n'est qu'une question de choix politique. Il faut revoir nos modes de production et de consommation pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Là, ça fait 30 ans de blabla et on continue" se désespère ce militant de la première heure. Quelques élus sont venus se fondre dans le cortège comme l'écologiste Laurence Montoman.

Des centaines de rassemblements similaires ont eu lieu samedi ailleurs en France et dans le monde.