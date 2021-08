Manche :à la découverte des phoques veaux marins en baie des Veys

Comme chaque année l'été, le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin organise des sorties pour observer, à la pointe de Brévands, les phoques veaux marins. On a suivi une balade.

Pas question de le déranger, mieux vaut le regarder de loin avec une bonne paire de jumelles. Le phoque veau marin est une espèce protégée considérée en France comme proche de l'extinction. Les veaux marins sont environ 200 dans la baie des Veys mais c'est un animal qu'il ne faut pas effrayer. Si vous vous retrouvez à proximité d'un veau marin, il faut lui laisser l'accès libre à la mer, tenir vos animaux en laisse et s'éloigner. Il faut garder une distance d'au moins de 300 mètres avec eux. "S'ils sont dérangés, ils quittent leurs petits, qui sont alors incapables de suivre leur mère" explique Nicolas Fillol du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Le fait de les déranger volontairement constitue une infraction passible au minimum de 450 euros d'amende. En général, le phoque veau marin est plutôt solitaire et n'est pas très agressif mais il peut l'être s'il se sent menacé ou pour protéger ses petits. La période de mise-bas c'est juin-juillet.

A la découverte des phoques veaux marin avec le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin © Radio France - Katia Lautrou

Hier une sortie était donc prévue pour 25 personnes. Des adultes, des enfants, des locaux et des touristes...venus en bottes pour s'enfoncer dans la vase et le sable à la recherche des phoques. La balade « Baie des veaux, baie des Veys » est une sortie particulière pour découvrir les habitudes du phoque veau-marin en compagnie d’un animateur au cœur de la baie des Veys. Sur les 4000 hectares d'estran sableux ou vaseux.

La baie des Veys c'est 4000 hectares d'estran sableux ou vaseux © Radio France - Katia Lautrou

Prochaine sortie le lundi 30 août. Pour une meilleure observation et pour préserver la tranquillité de ces animaux, utilisez des jumelles. N'approchez pas trop près au risque de les déranger. Francebleu.fr