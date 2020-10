Manche : fermeture de l'A84 ce dimanche

Ce dimanche 4 octobre, l’autoroute A 84 sera en partie fermée pendant plusieurs heures dans les deux sens entre les échangeurs 40 « Saint-Lô- Cherbourg » et 36 « Brécey ». Et ce pour cause de battue administrative.

L’autoroute A 84 sera en partie fermée ce dimanche 4 octobre pour cause de battue administrative autorisée par la préfecture de la Manche. En fait il s'agit d'une chasse aux chevreuils pour raison de sécurité. La dernière remonte à 2015 entre Avranches et Villedieu-les-Poëles. Ces cervidés rapides et agiles ont pour fâcheuse habitude de traverser l'A 84. D'une hauteur de 67 cm en moyenne pour une vingtaine de kilos il peuvent atteindre 100 km/h en vitesse de pointe. Imaginez la violence du choc avec un véhicule. Des automobilistes signalent régulièrement la présence de ces animaux et s'en inquiètent aussi d'où la battue qui sera sous contrôle de l'Office Français de la Biodiversité, organisme d'état. L'opération permet de juguler une population de chevreuils en phase de sédentarisation le long de l'autoroute. A 84 qui sera donc fermée dans les deux sens entre 6H30 et 16H par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno). Cette fermeture sera localisée entre les échangeurs « Saint-Lô-Cherbourg » et « Brécey ». Les bretelles de sorties et d’insertion des échangeurs 37, 38 et 39 seront elles aussi fermées. Des déviations locales seront mises en place. Mais attendez-vous à des perturbations de circulation.