Manche : premier week-end à 20kms de chez soi, on en profite

A Sciotot près des Pieux, les promeneurs étaient au rendez-vous ce week-end. Sur le thème on profite et ça fait du bien "oh oui c'est génial on habite à 2 kms d'ici et avant on, ne pouvait pas venir alors là on en profite" précise cette maman en promenant son petit garçon. "Le soleil, la plage, le grad air et en plus on est loin d'être les uns sur les autres, la plage fait 5 kms de long, c'est magnifique " ajoute cet habitant des pieux.

Sur cette plage de nouveau animée, promeneurs et passionnés se retrouvent et on n'arrête plus isabelle et Joël de Pierreville " on vient de faire une balade d'une heure et là on va changer de coin". Ici même le masque est tombé comme un petit air de défi et de liberté retrouvée "bon c'est vrai il y a encore l'attestation mais tant pison prend l'air avec grand plaisir."

Bref c'était la journée parfaite sur le sable et dans le ciel, petit clin d'oeil au gouvernement le soleil s'était déconfiné et lui non plus n'était pas masqué.