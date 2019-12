Manche : quel destin pour nos sapins de Noël?

On ne va pas se mentir : notre beau sapin, n'a plus grand chose du roi des forêts en cette fin décembre. Tout sec et parfois "déplumé", il va falloir se résoudre à s'en séparer. Mais une nouvelle vie s'offre à lui dans la Manche.

Pas question d'abandonner son sapin n'importe où. Un sapin, ça se recycle! Dans les déchetteries, ils trouvent leur place dans les bacs à déchets verts. Le Point Fort, à Canisy récupère ainsi des milliers de sapins de tout le centre Manche. Broyés, ils sont ensuite transformés en compost ou en paillage. C'est aussi ce qui se déroule dans l'agglomération cherbourgeoise.

Compost, paillage, ou renforcement des dunes

Pour la 12e année consécutive, pour les habitants, c'est tout simple: quelque 61 points de collecte ont été aménagés partout dans la ville. Il suffit d'y déposer d'ici le 19 janvier, son sapin, évidemment dépouillé de ses attraits, et si possible, sans neige artificielle. Les arbres sont ensuite ramassés et transférés vers la plateforme de compostage de la déchetterie de Tourlaville. 4500 spécimens ont été ainsi récupérés l'an dernier. Broyés et mélangés à d'autres matières végétales, ils produisent près d'une 15e de tonnes de compost utilisées par les jardiniers municipaux tout au long de l'année.

Une démarche de collecte finalement encore assez rare dans la Manche mais pratiquée tout de même à Bréhal, au nord de Granville, dans une autre optique. Il s'agit là pour la commune balnéaire de réutiliser les branches des sapins pour renforcer le cordon dunaire. La collecte y est organisée du 3 au 17 janvier prochain, selon les modalités précisées ici.