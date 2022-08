Manche : si vous dérangez un phoque dans la baie des Veys vous pouvez être attaqué

La baie des Veys abrite dans la manche la 2e plus grande colonie en France de phoques-veaux marin avec 180 individus et une trentaine de naissances par an. Mais de plus en plus souvent, l'été, ces mammifères protégés sont dérangés par des touristes ou des curieux qui s'approchent beaucoup trop près et qui perturbent leur tranquillité juste pour une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux.

Il faut observer un phoque à une distance minimum de 300 mètres

Le phoque est sensible au dérangement plus particulièrement en cette période de l'année qui correspond aux naissances, à l'allaitement des jeunes et à la mue. Dérangement qui est d'ailleurs la première cause de mortalité. Les mères prennent la fuite sans que les jeunes soient en capacité de les suivre. Et c'est ce qui se passe en ce moment en baie de Somme, 1ere colonie en France, ce qui alerte les observateurs chez nous. Beaucoup craignent une recrudescence de la mortalité due aux comportements inadaptés des humains. Aller à la rencontre d'un phoque-veau marin est devenu une attraction au fil des ans mais attention aux conséquences rappelle Erwan Patte, responsable de la communication du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin : "C'est un animal sauvage qui s'il est dérangé se met à l'eau ce qui peut générer de l'épuisement chez les mamans et les petits ce qui peut mettre en péril l'espèce. Il faut les observer à une distance de 300 mètres pour garantir leur tranquillité. Il faut savourer l'instant et pour faire de belles photos il faut être équipé de matériels spécifiques. La semaine dernière une petite famille s'est approchée de trop près et une vingtaine de phoques se sont remis à l'eau au lieu de se reposer et de se sécher, de profiter du soleil pour emmagasiner de l'énergie."

Un phoque peut mordre

Dernièrement sur la côte ouest du Cotentin, fin juillet, une baigneuse avait même été blessée à la jambe par un phoque à la plage du Sablon, à Vicq-sur-Mer. " C'est un animal qui a des dents et qui peut se défendre si on l'approche de trop près. On a le côté image idyllique du phoque, s'il a envie de nous approcher il faut le laisser faire mais par contre il ne faut pas essayer de le faire de son propre chef" selon Erwann Patte, responsable de la communication du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. D'ailleurs le phoque fait très bien la distinction entre un photographe et des ouvriers d'un parc à huitres. S'il fuit l'un il ne bouge pas pour les autres. S'il ne peut pas se sauver il se défend. Quand on rencontre un jeune phoque sur une plage c'est peut-être pas forcément qu'il est abandonné mais que sa mère est en train de manger pour l'alimenter alors si on s'approche on fait fuir la mère et on met en péril le petit qui en plus peut se défendre et mordre.