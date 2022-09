Mandelieu-La Napoule présente son projet de "canopée urbaine"

Raser du gris pour remettre du vert : c'est dans l'air du temps, et Mandelieu-La Napoule n'échappe pas à la tendance. Le maire Sébastien Leroy annonce la création de deux parcs aux entrées de la ville, place de France et du côté de la gare routière. "On a détruit des bâtiments pour planter des arbres" résume l'élu qui résume l'intérêt de voir plus vert : "c'est bien sûr aussi fait pour la beauté de la ville mais à la base c'est pour lutter contre l'imperméabilisation des sols et permettre aux habitants d'avoir une ville vivable puisqu'avec le réchauffement climatique tout ce qui est minéral engrange la chaleur la journée pour la restituer la nuit."

Un projet plus global de canopée urbaine

Il ne s'agit pas seulement de la création de deux parcs, le maire envisage clairement une mutation plus profonde de Mandelieu à l'avenir avec notamment la création d'une coulée verte, comme à Nice. "Cette canopée urbaine c'est un projet de transformation de toute la ville. Cela ressemble à une ville couverte de verdure et dont les bâtiments se fondent dans ces espaces verts. On pourrait à terme d'aller du nord au sud et de l'est à ouest dans toute la ville étant toujours dans la nature et sans croiser une voiture". Coût total : 60 à 70 millions d'euros sur plusieurs années. Et lorsqu'on lui fait remarquer que beaucoup de communes font du "green washing" en plantant des arbres tout en continuant à construire des bâtiments en béton, il renvoie la balle au gouvernement : "c'est toute la problématique de l'aménagement urbain, là on végétalise 2000m2 dans le centre ville mais on a toujours des injonctions pour construire des logements sociaux".