Manifestant gravement blessé à Sainte-Soline : les forces de l'ordre ont-elles ralenti l'arrivée des secours ?

La Ligue des droits de l'homme met en cause la responsabilité des forces de l'ordre dans les violences de samedi à Sainte-Soline lors de la manifestation organisée par les opposants aux projets de bassines agricoles. La manifestation, qui avait été interdite par la préfecture des Deux-Sèvres, a été marquée par des affrontements entre écologistes et forces de l'ordre. Vingt-deux observateurs de la Ligue des droits de l'homme se trouvaient sur place. "Nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force avec un objectif clair : empêcher l'accès à la bassine quel qu'en soit le coût humain" écrit la LDH dans un communiqué.

Un manifestant âgé de 30 ans est dans le coma, son pronostic vital était engagé d'après les informations transmises dimanche en fin de journée par le parquet de Niort et par les organisateurs de la manifestation. "Nous avons explicitement entendu le médecin-urgentiste du Samu dire clairement qu'ils avaient l'ordre de ne pas intervenir de la part du commandement sur place", a affirmé Pierre-Antoine Cazau, avocat de la LDH. Les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont assisté "à plusieurs appels avec le Samu de la part d'un médecin qui a expliqué qu'il y avait une urgence vitale. La réponse qu'on lui a apporté était qu'il ne pouvait pas intervenir."

"Nos ambulances sont bloquées par la police"

Outre les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, Caroline, ancienne infirmière, faisait partie de ceux qui ont pris en charge le blessé grave avec l'équipe des "street medics". Elle a témoigné sur France Culture : "J'ai vu un garçon d'une trentaine d'années allongé au sol, inconscient, avec des signes d'engagement neurologique très reconnaissable. Une hémorragie au niveau des oreilles et du nez, ce qui ne fait pas de doute sur un état de santé très grave et urgent. Il y a eu plusieurs appels au Samu et au 112 avec une réponse de leur part qui était : 'On vous a géolocalisés, on vous envoie une ambulance'. Sauf qu'on a attendu cette ambulance pendant une heure, une heure 30, avant que l'autorisation soit donnée par la préfète. Et moi, j'ai entendu la voix du régulateur du Samu prononcer la phrase : 'Nos ambulances sont bloquées par la police'. C'était très clair et à ce moment-là, on est allé chercher de l'aide auprès des gendarmes mobiles qui étaient à une centaine de mètres de nous. Au même moment, il y a quelqu'un à côté qui était au téléphone, semble-t-il, avec la préfète puisqu'il a prononcé cette phrase : 'C'est bon, on a l'autorisation de la préfète'. Donc ça veut dire qu'il y a eu un blocage qui a empêché cette personne d'être évacuée plus tôt. Clairement, attendre des soins d'urgence et de réanimation pendant une heure 30, voire plus, que le SMUR arrive, oui, ça joue sur l'état de santé. Oui."

Le ministre de l'Intérieur, dès samedi soir, a répondu aux accusations des organisateurs sur ce point. Selon Gérald Darmanin, les manifestants ont eux-mêmes entravé le travail des secours et des gendarmes qui cherchaient à évacuer les blessés. Contactés ce lundi, la préfecture des Deux-Sèvres et l'hôpital de Niort n'ont pour l'instant pas donné suite aux sollicitations de France Bleu Poitou.

L'enquête, ouverte dimanche en "recherche des causes des blessures graves" après la manifestation, porte également sur le délai d'intervention des secours, a précisé le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled ce lundi sur franceinfo. Le parquet de Niort ajoute que l'institut médico-légal de Poitiers a été requis ce dimanche pour "procéder à l'examen" des blessés. C'est la section de recherches de Poitiers qui est saisie de l'enquête. Quatre personnes étaient toujours en garde à vue ce lundi matin.