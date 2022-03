Manifestation à Brive : une centaine de lycéens dénoncent l'inaction politique contre le dérèglement du climat

Les jeunes se sont une nouvelle fois mobilisés partout en France et dans le monde pour le climat. A Brive une centaine de lycéens ont organisé un sit-in devant le théâtre. Des jeunes qui craignent pour leur avenir et qui constatent que rien n'est fait pour enrayer le dérèglement du climat.

Ils se sont tous assis en cercle devant le théâtre. Le sit-in organisé par les lycéens corréziens à Brive en faveur du climat a réuni une centaine de jeunes ce vendredi à l'occasion de la journée mondiale d'action climatique, la première après deux ans de pandémie. Et dans l'esprit des jeunes organisateurs du rassemblement le premier objectif était bien de relancer la machine lancée au départ par la suédoise Greta Thunberg.

Moins de 3 % d'écologie dans les programmes des candidats à la présidentielle

Sacha Ghilardi, élève de seconde au lycée d'Arsonval, l'un des organisateurs, voulait surtout profiter de la campagne électorale présidentielle pour interpeller les candidats sur le sujet. Qui selon lui ne prennent pas suffisamment en compte le problème dans leurs programmes. "Moins de 3 % des sujets sont réservés à l'écologie" fait-il remarquer. "On se heurte toujours à ce mur de la politique ajoute-t-il. On peut s'engager autant qu'on veut, se mobiliser tant qu'on veut, si on n'arrive pas à faire gagner nos combats au niveau de l'État, on n'aura pas des grandes transitions, des grandes lois, qui vont changer en profondeur notre société".

La peur de l'avenir

"Si on n'en parle pas maintenant on va en parler trop tard" dit de son côté Manon en faisant remarquer que c'est sans doute déjà trop tard. Luc, passionné de nature, photographe animalier amateur, constate lui que les espèces disparaissent à grande vitesse tout comme nos forêts. "Il y a quatre jours on a bien vu en Corrèze que les forêts partaient en feu à Eyrein. Les impacts du réchauffement climatique ne se ressentiront pas dans quelques années, ils se ressentent maintenant". Alors un autre lycéen l'avoue, il a peur et s'il est là "c'est parce que c'est l'avenir qui se joue". En concluant : "c'est une cause pour l'humanité entière"