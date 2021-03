Manifestation à Laval de militants écologistes pour commémorer les 10 ans de Fukushima

Munis de combinaisons de survie, entourés de faux bidons radioactifs, des défenseurs de la cause environnementale se sont allongés au beau milieu de la place du 11 Novembre, à Laval, ce samedi 13 mars. "On fait les morts", expliquent-ils, pour "rendre hommage à tous ceux qui sont décédés à Fukushima".

Ce "die-in" est une façon de commémorer les 10 ans de la catastrophe au Japon. Le 11 mars 2011, près de 18.000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues dans un séisme suivi d'un tsunami, qui ont provoqué, par la suite, le pire accident nucléaire au monde depuis Tchernobyl.

"En France, on a une mémoire de poisson rouge"

Gilles, l'un des cinquante manifestants présents pour ce "die-in", regrette que cette catastrophe n'ait pas fait avancer le débat sur le nucléaire. "En France, on a une mémoire de poisson rouge, peste-t-il. Fukushima, on en a parlé à l'époque, et puis on est vite passé à autre chose. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une autre façon d'envisager la vie que de consommer de l'électricité en permanence. Quand vous allez du côté de Saint-Ouën-des-Toits, vous voyez à 2h du matin, un beau halo sur Laval, avec toute ces lumières, alors qu'il ne se passe absolument rien. Ça pose question."

Il regrette que les pouvoirs publics n'aient pas pris suffisamment vite le tournant de la transition écologique. "Il y a de plus en plus de parcs éoliens par exemple. Mais ce n'est pas suffisant et on ne remet pas en cause la vétusté et la dangerosité des centrales nucléaires."