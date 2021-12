Manifestation à Marignane contre l'extension de l'aéroport

Ce samedi, devant la mairie de Marignane, une cinquantaine de membres du collectif "Stop Extension Aéroport Marseille-Provence" se mobilise contre la construction d'un nouveau bâtiment de 22.000 mètres carrés attenant au Terminal 1. Selon les opposants au projet, cet agrandissement va permettre d'accueillir quatre millions de voyageurs supplémentaires par an dans l'aéroport marseillais.

Une cinquantaine d'atterrissages par jour

Pour les riverains, le calcul est simple. Plus de voyageurs, ça veut dire plus d'avions et donc plus de nuisances : "On ne s'entend même plus parler sur notre terrasse" témoigne un habitant qui voit défiler une cinquantaine d'avions chaque jour. "Les murs de ma maison tremblent à chaque atterrissage."

"Le ciel n'est pas une autoroute" - membre du collectif contre l'extension

Depuis 1997 et la modification des trajectoires d'atterrissage à Marignane, certains riverains sont réveillés jour et nuit par le bruit assourdissant des réacteurs qui vrombissent 500 mètres au-dessus de leurs têtes : "Ils passent tellement proches, on a l'impression qu'ils vont s'écraser sur nous."

Pollution sonore et atmosphérique

L'autre source d'inquiétude, ce sont les particules fines rejetées par les réacteurs. Les cordes à linge noircissent sous l'effet de la pollution : "À cause du dégazage des avions au-dessus des habitations, mes voisins ont déjà retrouvé des traces d'essence dans leur piscine." Pour ses habitants qui vivent déjà un calvaire permanent, il est hors de question que l'aéroport s'agrandisse : "Fatalement, ça veut dire que le trafic aérien va s'intensifier. [...] Pourquoi ne pas privilégier d'autres moyens de transport, comme le train ?"

"Augmenter la qualité de service aux passagers, sans développer la capacité de l’aéroport."

Contacté par France Bleu Provence, l'aéroport de Marignane est formel : il n'y aura pas plus d'avions qu'avant. Cette extension doit permettre "de rattraper le retard compétitif pris par rapport aux grands aéroports régionaux français." L'idée est d'augmenter la qualité de service aux passagers, "sans développer la capacité de l’aéroport." peut-on lire sur le site détaillant le projet.

Classé cinquième aéroport français en terme de fréquentation, avec 10 millions de voyageurs en 2019, les travaux d'extension de Marignane sont en cours, malgré un recours déposé par le collectif en juin 2021.