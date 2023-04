Manifestation anti-A69 dans le Tarn : sept communes de Haute-Garonne sous surveillance

Si les caméras sont braqués sur le Tarn ce week-end, et plus spécialement la commune de Saïx près de Castres où se déroule rassemblement anti-69, la contestation s'étend sur tout le tracé de l'A69 depuis plusieurs mois. Un campement militant est installé notamment en Vendine (Haute-Garonne), là où des militants ont pris possession fin mars de plusieurs arbres pour éviter qu'ils ne soient abattus. La préfecture de Haute-Garonne rappelle que la manifestation pourrait déborder sur le tracé lui-même et que plusieurs dégradations ont été constatées ces dernières semaines.

Castelamaurou, Gragnague, Bonrepos, Verfeil, Vendine, St Marcel et Francarville

Ainsi, les autorités gardent un œil aussi sur un périmètre de sept communes de Haute-Garonne : Castelmaurou, Gragnague, Bonrepos-Riquet, Francarville, Saint-Marcel-Paulel, Vendine, et Verfeil. À partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche soir, des contrôles aléatoires seront organisés par les services de police et de gendarmerie. Le port d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer une arme sont interdits sur ces communes, ainsi que le transport de produits inflammables et de carburants en bidons.

L'utilisation par les particuliers de drones est aussi prohibée sur ces sept communes tout le week-end.