Manifestation anti-bassines : "C'est scandaleux" réagit le président périgourdin des irrigants

Une soixantaine de personnes ont été blessés côté gendarmes, une trentaine côté manifestants ce samedi, lors d'un rassemblement contre un projet de "mégabassine" pour l'irrigation agricole à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. La manifestation avait été interdite par la préfecture, mais entre 3.000 et 4.000 opposants au projet se sont rassemblés près du chantier de construction d'une future retenue d'eau, qui représente selon eux une forme d'"accaparement de l'eau" destiné à l'"agro-industrie".

Stocker de l'eau l'hiver, pour irriguer l'été

Ces bassines sont remplies grâce au pompage de l'eau des nappes phréatiques l'hiver. Elles pourront stocker 650.000 m3 d'eau, soit l'équivalent de 260 piscines olympiques. L'eau pourra ensuite être utilisée pour l'irrigation l'été, lorsqu'il pleut moins.

"Je suis scandalisé de voir la tournure que ça prend. Il y a un espèce de dogmatisme et d'idéologie à l'origine de ces manifestations et qui ne va pas du tout dans le sens de ce dont a besoin la société. Bien entendu l'eau potable est une priorité mais l'alimentation est aussi une priorité", réagit Eric Frétillère, le président des irrigants. L'agriculteur habite en Dordogne, à Saint-Rémy-sur-Lidoire.

"Dans ces régions là, dans les Deux-Sèvres et en Charente, si demain ces projets ne voient pas le jour, ce sera un désert avec quelques moutons dans des prairies désertes", insiste-t-il. Selon lui, il n'y a pas de problèmes d'eau en France, il y en a. Ce qui va évoluer avec le changement climatique, c'est la répartition des pluies. Il explique qu'il va beaucoup pleuvoir l'hiver, et peu l'été. Et selon lui l'une des solutions, si l'on veut continuer de se nourrir, c'est de retenir et de stocker l'eau. "Ces prélèvements qui pompent dans la nappe phréatique en hiver à une période où elle est en excès, évitent de pomper en été dans les cours d'eau", conclut l'agriculteur.