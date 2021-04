Manifestation contre un projet d'éoliennes dans le Nord-Ouest de la Creuse

Ils ne veulent pas d'éoliennes sur leur commune et le font savoir : au moyen d'une pétition (qui a déjà recueilli près de 600 signatures), en noircissant les pages du registre d'une enquête publique (en cours jusqu'au 16 avril), et en manifestant en cette veille de Pâques, devant les mairies de Vareilles en Creuse puis Saint-Sulpice-les-Feuilles en Haute-Vienne.

Ils ? Des habitants, des membres de l'association LENA (L'environnement notre avenir, basée à Azérables) et des élus (maires, adjoints ou conseillers municipaux concernés et des alentours). Ils étaient ainsi une centaine à brandir pancartes et banderoles pour dire leur opposition au projet d'implantation de quatre éoliennes à cheval entre Vareilles et Saint-Sulpice-les-Feuilles. "Une est prévue sur la commune de Vareilles et trois sur celle de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à 100 m de la limite communale détaille Jean-Roland Matigot, le maire de Vareilles. De fait, la quasi totalité des nuisances seront subies par les habitants de Vareilles, aussi bien visuelles que sonores". L'édile s'inquiète aussi de la destruction de la zone humide sur laquelle est prévu ce projet. Sans compter que l'accessibilité du chantier, qui implique la construction d'énormes passages, se fera par sa commune. "J'ai mon avis concernant les énergies renouvelables, mais pas dans n'importe quelles conditions. Vendredi prochain (9 avril NDLR) en conseil municipal, je proposerai de s'opposer à ce projet. Moi, je suis contre" affirme Jean-Roland Matigot.

Jean-Roland Matigot, le maire de Vareilles, se positionne contre les éoliennes. Copier

La liste des griefs des opposants est longue. "C'est nuisible d'un point de vue esthétique, agricole, écologique, tout ça pour une production d'électricité anecdotique" explique Claire, venue de Mouhet, commune du sud de l'Indre toute proche. Elle a déjà quatre éoliennes près de chez elle, et voit avec regret le parc s'agrandir au carrefour des trois départements.

Les manifestants s'opposent au projet d'éoliennes à Vareilles mais pas seulement. © Radio France - Valérie Menut

Les éoliennes, également une fausse bonne idée dans le cadre de la transition écologique pour Nicole Couthier. Un peu la porte-parole des opposants au projet de Vareilles Saint-Sulpice-les-Feuilles. Ce samedi matin, elle avait préparé des panneaux explicatifs et un discours pour mettre en évidence "la catastrophe écologique" du projet. "C'est aussi une pollution du sol qui est considérable. Sous l'éolienne, il y a un socle de 20 mètres de diamètre avec 1 500 tonnes de béton. A l'issue de l'utilisation de l'éolienne, c'est-à-dire au bout de 25 ans environ, la loi n'impose un arasement que de un mètre de profondeur. Ça veut dire que _la terre est morte pour toute culture_. C'est une pollution qui va rester d'autant que ce socle n'est pas réutilisable et que les matériaux vont se dissoudre dans la nature en polluant les nappes phréatiques et la terre".

Interview de Nicole Couthier, propriétaire du château de Fontvieille sur la commune de Vareilles, fermement opposée au projet d'implantation d'éoliennes. Copier

Banderole sur le château de Fontvieille (commune de Vareilles) © Radio France - Valérie Menut

Localisation des quatre éoliennes du projet © Radio France - Valérie Menut

Les manifestants en ont profité pour signer la pétition contre ce projet d'éoliennes, portée par l'association LENA. © Radio France - Valérie Menut