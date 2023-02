Manifestation des agriculteurs : quelles sont les alternatives aux néonicotinoïdes ?

Plusieurs centaines de tracteurs ont défilé dans la capitale ce mercredi. À leurs volants, des agriculteurs et notamment des betteraviers, mécontents de la fin de la dérogation leur permettant d'utiliser des néonicotinoïdes, insecticides efficaces contre les maladies mais dangereux pour l'environnement. Selon la FNSEA, qui appelait à manifester, il n'existe pas d'alternative satisfaisante. Ce que réfutent les associations environnementales et même la Confédération paysanne.

ⓘ Publicité

Les néonicotinoïdes, insecticides toxiques pour les abeilles interdits depuis 2018, bénéficiaient d'une dérogation depuis deux ans permettant de les appliquer préventivement sur les semences de betteraves pour les prémunir de la jaunisse, propagée par des pucerons. Fin janvier, le gouvernement a annoncé qu'il interdisait les néonicotinoïdes pour la culture de la betterave, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, jugeant illégale toute dérogation.

Des "raccourcis réactionnaires"

"Jamais il n'a été autant question de souveraineté alimentaire, jamais il y a eu autant d'interdictions sans solutions", a dénoncé la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, ce mercredi.

"Il n'y a aucun risque pour la souveraineté alimentaire si on interdit les néonicotinoïdes", a rétorqué sur franceinfo Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne. "Ça n'a aucun sens pour nous de manifester pour dénoncer l'interdiction abusive de certains produits, en disant 'laissez-nous continuer à polluer ainsi, on sait ce qu'on fait, sinon votre alimentation est en danger', ce sont de sacrés raccourcis, des raccourcis réactionnaires".

Selon lui, il existe bel et bien "d'autres alternatives" : "On connaît des producteurs de betterave sucrière qui n'utilisent plus de néonicotinoïdes" affirme-t-il, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, "on sait faire sans".

22 solutions identifiées

En effet, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), qui a passé ces alternatives en revue en 2021 , explique avoir " identifié 22 solutions pour lutter contre les pucerons et la maladie de la jaunisse dans les cultures de betteraves sucrières".

Parmi elles, quatre "produits phytopharmaceutiques de synthèse" et des solutions plus naturelles, comme la pulvérisation d'huile essentielle d’orange, d'huile de paraffine, l'introduction de champignons parasites d'insectes ou d'insectes prédateurs de pucerons "à lâcher en masse", comme le Chrysoperla carnea.

La Chrysope verte est un prédateur de pucerons. © AFP - BLANCHOT Philippe

Mais ces alternatives sont-elles "efficaces", comme le clame François Veillerette, porte-parole de l'association de défense de l’environnement Générations Futures, en comparaison aux néonicotinoïdes, "l'arme atomique" qui "va absolument tuer tous les insectes qui vont piquer la plante" ?

Les solutions identifiées présentent des "efficacités correctes mais insuffisantes en utilisation seule", reconnaît l'Anses, qui préconise donc de les utiliser en cocktail et de "tester des combinaisons de solutions".

Compensation financière

Par ailleurs l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de sélectionner des variétés de betterave résistantes aux virus de la jaunisse et d'"adapter les solutions identifiées sur d’autres cultures au cas de la betterave sucrière", même si cela demande, reconnaît-elle, un "effort de recherche et développement". En effet parmi les "3.800 références de la littérature scientifique" étudiées pour ce rapport, "peu de ces travaux se sont intéressés à la lutte contre les pucerons de la betterave".

Enfin, la Confédération paysanne propose de relever le prix de la betterave. Elle estime que "quatre euros supplémentaires par tonne" permettraient de compenser la "baisse des volumes" liée à l'interdiction des néonicotinoïdes.

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a reçu ce mercredi une délégation de manifestants "pour échanger" selon un communiqué. Il réunira jeudi la filière betterave pour "présenter un plan d'actions".