Manifestation escargot contre la fermeture des déchetteries en Charente limousine

Environ 80 manifestants ont participé, ce vendredi en début d'aprèsmidi, à une opération escargot sur la Nationale 141 entre Terres-de-Haute-Charente et Exideuil en Charente. Ils entendaient ainsi protester contre la fermeture annoncée de quatre déchetteries en Charente Limousine : à Roumazières, Saint-Claud, Montemboeuf et Chabanais. C'est du moins ce que devrait annoncer mardi le conseil syndical de CALITOM, qui s'occupe de la collecte et de la gestion des déchets en Charente.

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur le parking d'un supermarché à Roumazières © Radio France - Pierre MARSAT

Venus de toute la Charente limousine, les manifestants s'opposent aussi à la création d'une plus grosse déchetterie du côté d'Exideuil. Pour la plupart des manifestants, ces fermetures sont incompréhensibles, alors que les déchetteries répondent aux besoins de la population. Ils craignent que les dépôts sauvages se multiplient, et estiment que la création d'une plus grosse déchetterie obligent les habitants à prendre leurs voitures pour aller porter leurs déchets à vingt kilomètres de chez eux. Le conseil syndical de CALITOM doit se tenir mardi en fin d'après-midi, pour entériner le plan de fermeture des déchetteries en Charente.

