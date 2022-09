Manifestation pour le climat: des jeunes de La Roche-sur-Yon dénoncent l'inaction

Marches, rassemblements, dans plusieurs villes de France des jeunes ont manifesté ce vendredi à l'occasion d'une nouvelle journée mondiale de grève scolaire pour la justice climatique, le mouvement lancé par la Suédoise Greta Thunberg en 2018. Youth for climate appelle à faire plus pour l'environnement et la planète. A La Roche-sur-Yon une cinquantaine de lycéens et d'étudiants se sont rassemblés place Napoléon.

à lire aussi Une marche pour le climat à Bordeaux pour faire "enfin bouger les choses" après les incendies en Gironde