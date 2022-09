Manifestations pour le climat : des rassemblements partout dans le monde ce vendredi

Six mois après la dernière grande mobilisation mondiale des jeunes pour le climat, le mouvement Fridays for Future lancé par Greta Thunberg en 2018 appelle à une nouvelle grève mondiale pour la justice climatique ce vendredi.

Canicules, pénuries d’eau, feux de forêts… Après un été marqué par les conséquences du changement climatique en France, une nouvelle grève internationale de la jeunesse pour le climat est organisée ce vendredi. Le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en 2018, espère un regain de mobilisation et appelle tous les jeunes aux quatre coins du monde à se "rassembler devant les mairies de nos villes à 11h30 pour porter le message d'urgence de notre génération sur le climat et la revendication de l'intégration des enjeux climatiques à l'ensemble des formations". Lors de la dernière grande mobilisation en mars dernier des milliers de manifestants avaient défilé à travers le monde.

Un slogan - #PeopleNotProfit (Les gens et pas le profit, ndlr) - et une revendication - que les gouvernements "écoutent la voix des personnes les plus touchées (par le changement climatique) et commence immédiatement leurs travaux pour apporter des compensations et des financements aux communautés les plus touchées par la crise climatique" - sont mis en avant ce vendredi.

La France en retard sur ses objectifs de baisse des gaz à effet de serre

Selon le dernier état des lieux de l'Observatoire climat-énergie * dévoilé jeudi, la France ne tient pas ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre : des secteurs importants continuent à trop émettre de CO2 et les puits de carbone (capables de capturer le dioxyde de carbone comme les océans, végétaux, sols) ne fonctionnent pas aussi bien qu'attendu. Le pays vise zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, c'est-à-dire qu'à cet horizon les émissions résiduelles devront être compensées par ce qu'absorbent les puits de carbone. Or l'absorption de CO2, qui reste difficile à calculer, est mise à mal par l'artificialisation des sols, la sécheresse ou les incendies.

Par ailleurs, l'année 2021 s'est traduite par un rebond des émissions brutes (sans tenir compte de l'absorption) de gaz à effet de serre, avec la reprise partielle de l'activité économique. La France respecte malgré tout la trajectoire qu'elle s'est fixée pour cet indicateur brut, selon l'observatoire.

Alors que les politiques tardent à répondre à l’urgence climatique, le mouvement Fridays for Future est soutenu par un collectif de scientifiques, qui, dans une tribune publiée ce jeudi dans le journal "Le Monde", appelle à une mobilisation plus forte de la société.

* L’Observatoire Climat-Énergie est un outil développé par le Réseau action climat et le CLER-Réseau pour la transition énergétique. Il vise à faire un état des lieux et à évaluer le niveau d’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la France, définis dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte et déclinés dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Sa vocation est de permettre un débat éclairé, fondé sur un état des lieux partagé.