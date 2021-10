Manque d'eau dans les PO : se rassembler pour mieux gérer les ressources

L'union fait la force et c'est ce qu'entend démontrer le département des Pyrénées-Orientales en matière de gestion de l'eau. En décembre, le syndicat départemental de sécurisation et de production d'eau potable va voir le jour, après avoir été imaginé en 2017.

Le but, explique Nicolas Garcia, le vice président en charge de l'eau dans le département, c'est que les 25 collectivités qui gèrent actuellement les réseaux d'eau s'associent dans ce syndicat. Ensemble, elles vont centraliser leur façon de produire et de réguler l'eau. " S'associer va permettre de réfléchir à de nouvelles solutions plus pérennes et écologiques, mais va aussi permettre aux petites communes d'avoir un budget plus conséquent pour traiter l'eau. "

Une véritable mutualisation des ressources et idées

Nicolas Garcia veut que les collectivités partagent leurs ressources, ce qui bénéficiera à tous les habitants du département.

Pour garantir la neutralité politique du syndicat, le département assure qu'il ne sera pas membre et qu'il servira seulement à subventionner les bonnes idées émies par la structure. Nicolas Garcia souhaite aussi rassurer les communes récalcitrantes : " On oblige personne à intégrer le syndicat, ceux qui ne veulent pas le faire ne le feront pas. Mais je pense que c'est important de ne pas être égoïste à ce niveau. "