Manque d'eau dans les Vosges : le risque de pénuries d'eau potable ces prochaines semaines

A l'issue d'une réunion du comité départemental ressource en eau des Vosges ce jeudi 19 mai, la préfecture fait un état des lieux ce mois de mai déjà inquiétant. Avec ces constats dans un communiqué : "une baisse générale des débits des cours d'eau" en raison du manque de pluie "dans les bassins versants de la Meuse, de la Moselle ou de la Saône". Autre "indicateur majeur de l'éventualité d'un risque de sécheresse (...) le faible indice d'humidité des sols".

Des pluies importantes ces prochaines semaines ne suffiront pas à combler le déficit en eau

Les observateurs remarquent que "même si des précipitations significatives intervenaient dans les semaines à venir, elles ne permettraient pas de combler rapidement le déficit accumulé. Cette situation, si elle venait à se dégrader encore, est susceptible d’entraîner à terme des pénuries d’eau potable sur les réseaux d’alimentation de certaines collectivités ainsi qu’un fort impact sur les milieux aquatiques du département, avec des risques de mortalité piscicole. "

La décision du préfet des Vosges Yves Séguy de placer le département "en niveau de vigilance" est une solution dans un premier temps pour communiquer "sur certains usages de l’eau qui pourraient aggraver la crise, et de préparer l’ensemble du département aux futures restrictions qui pourraient être envisagées. "

La préfecture en appelle à la mobilisation de tous

Les autorités demandent dans un communiqué "des efforts à tous les usagers : particuliers, collectivités, entreprises, administrations, exploitants agricoles ou encore exploitants de centrales hydroélectriques, afin d’anticiper voire de différer les mesures de restriction des usages de l’eau. "

Des mesures de prévention préconisées pour les particuliers : • contrôler les installations sanitaires (plomberie, chasses d’eau, robinets…), et faire les travaux en conséquence ; • privilégier les douches aux bains ; • ne plus nettoyer les véhicules en dehors des stations professionnelles ; • ne plus nettoyer les terrasses et façades en dehors du cadre d’exercice des professionnels ; • arroser son jardin potager en privilégiant un arrosage manuel et idéalement en profitant de la récupération des eaux de toiture ; • utiliser des techniques alternatives à l’arrosage quotidien des jardins, comme le paillage ou le binage, etc.

"Les économies d’aujourd’hui sont une assurance supplémentaire pour satisfaire les besoins de demain" conclut la préfecture.