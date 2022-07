Manque d'eau en Corse : "Nous sommes face à la sécheresse du siècle" pour l'hydrobiologiste Antoine Orsini

Interdit désormais de remplir sa piscine, de laver sa voiture hors station, ou d'arroser sa pelouse. Une semaine après la Haute-Corse, le département de la Corse-du-Sud est placé lui aussi en "alerte sécheresse renforcée", le 3e niveau sur 4. Des mesures de restriction dans l'usage de l'eau rentrent en application dès à présent.

Une situation comparable à fin août

Il faut dire que l'île traverse un épisode de sécheresse intense. _"Lorsqu'on regarde le débit des cours d'eau fin juin, on a cinq fois moins d'eau. C'est le débit que nous avons normalement fin août, e_xplique l'hydrobiologiste, Antoine Orsini. Nous avons deux mois d'avance. Et quand on sait que les prévisions ne prévoient pas de pluie dans les 15 prochains jours, il y a de quoi de s'inquiéter."

Pour lui le passage en alerte renforcée est insuffisant face à la situation. "On peut parler de sécheresse du siècle. Il y a de nombreux _cours d'eau qui dans un mois seront à sec_. Pour les nappes phréatiques, c'est pareil. Les dernières précipitations ne les ont pas rechargées. Leur niveau baisse à grande vitesse." Il n'exclut pas qu'à la fin de l'été certaines grandes villes corses se retrouvent à manquer d'eau.

Des solutions possibles pour éviter la pénurie

"Je pense que c'est l'année où nous allons avoir une prise de conscience parce qu'il y a un vrai problème d'eau." Antoine Orsini rappelle qu'avec le réchauffement climatique, ces sécheresses intenses sont appelées à se répéter. Il existe pourtant des solutions pour éviter la pénurie. "Il faut économiser l'eau, réduire les pertes dans les réseaux. Aujourd'hui, 60 % de l'eau en Corse est dédiée à _l'agriculture. Il faut une révolution_, sélectionner des espèces méditerranéennes, cultiver en sec, l'hiver aussi, etc. Et puis en quatrième ou cinquième position, il faut du stockage. Quant à cette année, c'est trop tard !"

Du côté de la préfecture, on évoque également une situation "inquiétante" et on appelle chacun au bon respect des mesures de restriction dans l'usage de l'eau. "Véritablement, il faut qu'on prenne conscience du besoin d'économiser l'eau et on n'a pas le choix. On a beau faire tous les contrôles du monde, si jamais les gens ne respectent pas les mesures on risque de passer en situation de crise. C'est ce qu'on veut éviter. Une situation de crise cela veut dire rupture d'eau potable dans certains villages, des bouteilles qui sont montées, des personnes âgées qui se retrouvent en danger. Donc il faut qu'on ait une solidarité sur ces usages de l'eau."