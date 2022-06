Manque d'eau : la navigation sur le canal de Nantes à Brest pourrait être perturbée cet été

Va-t-on pouvoir naviguer sur le canal de Nantes à Brest jusqu'à la fin de l'été ? Avec la sécheresse et les travaux au niveau du réservoir de Vioreau qui constitue la ressource majeure d'alimentation en eau du canal, la navigation pourrait être perturbée. Du coup, depuis l'ouverture de la saison en avril, les éclusiers jouent un rôle clé pour économiser l'eau. Ils doivent constamment surveiller son niveau et ils regroupent les plaisanciers pour ouvrir moins souvent les écluses en faisant passer plusieurs bateaux à la fois.

400 mètres cube d'eau à chaque passage

À chaque fois qu'un bateau passe une écluse, près de 400 mètres cubes d'eau s'écoulent, soit l'équivalent de la consommation d'eau annuelle de trois foyers qui est perdue. Cette arrive à l'écluse suivante et ainsi de suite jusqu'à se déverser dans l'Erdre. Alors pour économiser de l'eau, les éclusiers font passer plusieurs bateaux en même temps lors de l'éclusage : "On leur demande de se regrouper et d'attendre que les bateaux qui suivent arrivent, afin de les faire passer en même temps", explique Paul Bidet, responsable du secteur Nort-sur-Erdre du canal. Concrètement les embarcations passent les écluses les unes derrière les autres. Si deux bateaux passent en même temps, la consommation d'eau est divisée par deux.

Le moindre centimètre cube d'eau est précieux

François-Xavier Gazel, travaille à l'écluse de la Rabinière, à Nort-sur-Erdre, quatre à six bateaux passent tous les jours actuellement, jusqu'à une quinzaine en haute saison. Il a tout intérêt à appliquer ce protocole. Sur les dix-sept écluses que compte le canal jusqu'à Brest, son secteur en compte trois, espacées de seulement un kilomètre. "Le moindre centimètre cube d'eau est précieux". Le temps d'attente peut être de trente minutes ou plus en fonction des cas.

Des petits travaux d'entretien essentiels

Pour faire des économies d'eau, il y a aussi les petits travaux d'entretien à côté. L'éclusier doit être un "couteau-suisse", capable de réaliser des travaux de maçonnerie, de jardinage, ou de rénovation… Cela se traduit par l'entretien des ouvrages et des portes d'écluses pour éviter les fuites d'eau, mais aussi de tout le réseau d'alimentation, qui peut avoir des trous, à cause des ragondins par exemple, ou de la végétation. "Une fuite de la taille d'un bras, ça peut faire des mètres cubes d'eau qui s'en vont", précise Paul Bidet.

Pour l'instant le niveau du canal est correct, toutes ces petites économies devraient permettre aux bateaux de passer jusqu'à la fermeture de la navigation, prévue le 25 septembre.