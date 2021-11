Manque d'eau : le village de Mosset ravitaillé en camions-citernes et en bouteilles d'eau

Depuis deux semaines, le village de Mosset, dans les Pyrénées-Orientales, doit être ravitaillé en eau avec des camions citernes et des distributions de bouteilles. Les cuves de la commune, alimentées par une source, ne se remplissent plus suffisamment. A l'origine de cette pénurie : quelques fuites dans les tuyaux - qui commencent à dater - certes, mais surtout le manque de précipitations ces derniers mois. Selon Météo France, il y a eu quatre fois moins de précipitations par rapport à la normale, depuis le début de l'année. Le syndicat des nappes du Roussillon évoque le chiffre de 50% de déficit en eau dans les Pyrénées-Orientales entre septembre 2020 et août 2021.

"C'est dramatique", s'alarme Flora, qui distribue les bouteilles d'eau aux habitants à la tour des Parfums du village : deux bouteilles par jour et par personne. "Je trouve que c'est un signal d'alarme criant. Pour le futur c'est inquiétant". De mémoire de jeune femme, c'est la première année qu'il y a si peu de précipitations. De mémoire d'ancien aussi, d'ailleurs. René Mestres, ancien maire du village, mémoire vivante du village, se rappelle de son enfance où il y avait "dix orages dans l'été" contre "deux orages dans l'été cette année". Et même si René Mestres sait qu'il y a quelques fuites dans les tuyaux puisque "le réseau date de 1930", il sait aussi qu'il y a "un déficit hydrique certain".

Quand nous, on n'aura plus d'eau en haut, en bas dans la plaine vous serez morts de soif

Ce manque d'eau touche le réseau potable du village, et aussi les animaux. Les vaches d'Eric Tublet, qui broutent au pied de la montagne au milieu de ce paysage de carte postale, sont désormais "obligées de marcher de plus en plus pour trouver des points d'abreuvement, alors qu'avant, puisqu'on était une montagne bien irriguée par les pluies et la neige, il y avait des mouillères, des ravins". Pire, d'un phénomène "qui était exceptionnel, on est passés à quelque chose de chronique et qui s'accentue d'année en année".

Inquiétant, selon l'éleveur, car si les villages des Aspres commencent à avoir l'habitude des épisodes de sécheresse, à Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes ou Ille-sur-Têt, ce manque d'eau touche donc aussi désormais les villages perchés en altitude, relativement épargnés jusqu'à présent. "On commence à se rendre compte qu'on a de vrais problèmes d'eau en montagne. C'est inquiétant parce que quand nous on n'aura plus d'eau, en bas dans la plaine vous serez morts de soif".