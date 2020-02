Manque de neige dans les Alpes : le lièvre variable va disparaître

Un hiver doux, une neige rare, pour le lièvre variable : c'est synonyme de mort. Pour se camoufler l'hiver de ces prédateurs, le petit animal évoluant en altitude dans les Alpes, change la couleur de son pelage tous les six mois. Gris l'été, il devient blanc l'hiver. Autrement dit, le petit lièvre blanc au milieu d'une grande prairie verte, faute de neige cet hiver, c'est un festin de choix pour les prédateurs.

"Leur avantage contre la prédation devient un désavantage." - Alain Peker, président de l'Association des Accompagnateurs En Montagne de France.

Impossible de dire combien il y en a en Pays de Savoie. Les recensements sont trop rares explique le président de l'Association des Accompagnateurs En Montagne. Mais pour Alain Peker, il n'y a pas de doute "la population est en forte baisse". Le réchauffement climatique pousse l'herbivore de plus en plus haut en altitude. Mais il devient aussi, de plus en plus visible pour les aigles, les renards ou les hermines.

"On se retrouve avec des lièvres variables en début de saison qui sont tout blanc en milieu de prairie" - Alain Peker, président de l'Association des Accompagnateurs En Montagne de France.

"Avant on avait un couvert neigeux de cinq à six mois, aujourd'hui cette période s'est rétrécie. Comme ces animaux changent de couleur, deviennent tout blanc pour lutter contre la prédation [NDLR : ou tout gris] tous les six mois : on se retrouve avec des lièvres variables en début de saison qui sont tout blanc en milieu de prairie" explique Alain Tequer. Même chose en fin de saison, quand la neige a déjà fondu.

"Les prédateurs les voient et donc se régalent. C'est une population qui est amenée à disparaître" détaille Alain Peker. Lors du dernier comptage il y a cinq ans, "on estimait que le population serait en danger dans 10 ans" ajoute l'accompagnateur en montagne. Reste à savoir si le lièvre variable tiendra jusque là.