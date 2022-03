Manque de pluie en Alsace : les salades en retard, les maraîchers inquiets pour cet été

En Alsace, il y a eu très peu de pluie cet hiver, notamment sur la période de recharge de la nappe phréatique entre septembre à mars. En Alsace, particulièrement dans le Haut-Rhin, les sols sont exceptionnellement secs. A Colmar, en 7 mois, il est tombé moins de 148 millimètres de pluie et seulement 2 jours avec 10 millimètres.

Il faut remonter à mars 1962 pour trouver cette situation d'anomalie pluviométrique

C'est la même tendance dans le Bas-Rhin dans le secteur Strasbourg-Entzheim, avec un déficit de pluie de 40% entre septembre et mars. "Il faut remonter à mars 1962 pour trouver cette situation d'anomalie pluviométrique," précise Météo Suivi Alsace.

"Dès les premiers semis et les premières cultures comme la salade, nous avons été obligés d'irriguer. Ce n'était pas le cas l'année dernière où nous avions eu un véritable hiver" explique Serge Hanauer, le président des maraîchers de Colmar. Dans le secteur, les sols sont très secs et le vent n'arrange rien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le problème ça va être la recharge de la nappe phréatique et des sols. Si on ne remplit pas la réserve maintenant, on risque de manquer d'eau cet été. Je préfère qu'il pleuve en hiver plutôt qu'au printemps, car ça risque de compliquer nos travaux dans les champs," s'inquiète Jean-Charles Jost, un producteur d'asperge à Bilwisheim (Bas-Rhin).

Les maraîchers espèrent donc plus de pluie au printemps, pour éviter une sécheresse cet été.