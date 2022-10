Marais poitevin : "Devenir un parc national, ce serait beaucoup de contraintes" estime le président du PNR

Le Parc naturel régional du Marais poitevin vient de publier son observatoire de la biodiversité , une somme scientifique inédite qui compile 18 ans de données sur la faune et la flore de ce milieu d'exception. 24 pages de données chiffrées, illustrées, cartographiées, consultables en ligne. "La biodiversité dans le monde entier est en baisse et en recul, mais on peut dire que dans le Marais poitevin on résiste bien", détaille Pascal Duforestel, président du PNR et invité de France Bleu ce mercredi 19 octobre. C'est pour lui aux efforts faits, comme par exemple l'augmentation des prairies.

ⓘ Publicité

"Les amphibiens et les libellules souffrent du changement climatique", Pascal Duforestel

"Mais on a aussi des espèces d'oiseaux qui reviennent ou apparaissent, comme les cigognes ou les avocettes élégantes", relève le président. Il souligne d'ailleurs les efforts des élus et des habitants, dans cette préservation de la biodiversité.

Rester un parc naturel régional, plutôt que national

Le gouvernement réfléchit en ce moment à donner le label de parc national à une douzième zone humide en France. Le Marais Poitevin est présélectionné, mais s'en emporter l'enthousiasme du PNR. "A la fois, on est en phase avec le gouvernement dans le fait de renforcer les zones humides en France, explique Pascal Duforestel. Après on estime, sur le Marais Poitevin, que ce n'est pas la solution la plus adaptée parce qu'elle mettrait sous cloches des activités économiques ou de loisirs".

loading