Marais poitevin : quatre embarcadères s'engagent pour la replantation d'arbres

Les embarcadères du marais poitevin s'engagent pour la replantation d'arbres. Quatre embarcadères de Coulon et Magné ont signé ce vendredi 19 mai une convention de mécénat avec le Parc naturel régional du marais poitevin et la Fondation du patrimoine. Ils verseront 50 centimes d’euro pour chaque tour en barque sans guide à partir de cet été et jusqu’au printemps 2026. Une contribution prise en charge par l'embarcadère, ça n'augmente pas le prix de location pour les visiteurs.

17.000 arbres plantés en cinq ans

Car l'enjeu est grand. "On a besoin de planter", insiste Pascal Duforestel, président du parc naturel régional du marais poitevin. "A la fois des peupliers parce qu'on a un besoin non négligeable au vu de l'augmentation de l'activité économique dans ce domaine. Mais surtout des arbres têtards puisque nos frênes, 400.000 sur l'ensemble du parc, sont atteints par la chalarose. On a sélectionné six espèces alternatives qui se coupent en têtard et on souhaite planter massivement pour maintenir cette trame paysagère légendaire du marais poitevin", explique-t-il. 17.000 arbres ont été plantés en cinq ans.

Pour Stéphane Richard responsable de l'embarcadère la Trigale, à Coulon, la motivation vient de "l'envie d'essayer d'améliorer notre outil de travail, c'est-à-dire notre environnement et de faire en sorte que demain matin on puisse l'entretenir et le valoriser vis-à-vis des touristes qui viennent chez nous". Fabien Monnier, de l'embarcadère voisin La Pigouille raconte qu'un frêne têtard se trouvait avant devant sur les quais. "Il a dû être enlevé à cause de la maladie. On a conscience de l'importance des arbres qui bordent les berges et qui sont très importants pour l'écosystème et l'identité du marais poitevin".

Le parc espère que les autres embarcadères du marais, une dizaine, s'associeront également à l'opération. Les dons de particuliers ou d'entreprises pour replanter des arbres dans le marais poitevin sont aussi possibles sans tour en barque. La souscription publique lancée il y a quelques années avec la Fondation du patrimoine fonctionne toujours. Il faut savoir qu'un arbre = 25 euros.