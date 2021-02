Marais poitevin : 15.000 arbres replantés d'ici trois ans grâce à la Fondation du patrimoine

Le Marais poitevin, qui s'étend sur trois départements, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime va retrouver une seconde jeunesse. Grâce à une subvention exceptionnelle de 200.000 euros accordée par la Fondation du patrimoine, ce lundi, quelque 15.000 arbres têtards vont être replantés à l'horizon 2024. Ce plan doit participer "à la relance économique durable [...] Il va donner du travail aux entreprises locales du patrimoine et former à des métiers non délocalisables".

"Un monument naturel en péril"

Pour justifier son choix, la fondation présidée par Guillaume Poitrinal a évoqué l'urgence de la situation écologique. "Ce monument est en péril, écrit-il. Les frênes sont vieillissants et menacés par la chalarose, une maladie qui entraîne leur dépérissement." Quatre autres projets ont été sélectionnés dans l'hexagone par la fondation "pour leur qualité ou leur exemplarité", en 2021. Grâce aux fonds débloqués, des dizaines d'entreprises devraient voir leur carnet de commande se remplir après une année très compliquée liée à la crise sanitaire.