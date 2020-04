Marc'h houarn , covid 19 : Ur mat evit un drouk.

Aesoc'h a galz eo mont ha dont gant ar marc'h houarn abaoe penn kentañ ar prantad kognañ. Sed aze ar pezh a zispleg Uisant Kreker ezel ar gevredigezh "kernavelo" , ha paotr ar strollad politikel "Kemper Asambles". Digarez gant an den pleustriñ war ur steuñv marc'h houarn evit bro Gerne .Displegañ a ra Uisant pegen kollet oa ar stat e penn kentañ ar c'henfinañ evit pezh a zelle an dud o vonedoneañ war varc'h houarn. Kastizet darn war varc'h houarn gant ar polis peogwir ne implijent ket o c'harr-tan o doa el lab. Ha souplaet ar reolennoù a nebeudoù en o 'heñver. Souezhusat tra en em dreiñ a ra environement muioc'h muiañ a dud war an doare eokologel-ze da vont ha dont. Niverusoc'h da skwer implijidi ospital Kemper o vont war varc'h houarn da labourat 'pad ar c'henfinañ. Ken ez eo krog tud e karg an ospital d'en em soñjal da vat, penaos broudañ ar 'hopridi da implijout stankoc'h ar velo. Cheñch penn d'ar vazh zoken 'hellfe ober ar stat eta goude ar pennad kognañ o kemer muzulioù evit diorenn implij ar marc'h houarn. Un tamm sport ne ra ket a zrouk evit talañ ouzh ar c'hovid 19. Ablamour ivez d'ar saotradurioù o tont eus aezhennoù kefluskerien ar c'hirri tan a zikourfe ar c'horonavirus da redek buhanoc'h.Ouzhpenn-se vefe torret lañs ar c'henweturañ , pa ne zoujfe ket ken ouzh ar reolennoù yec'hed , pa vez berniet re a dud er memes oto. Re dost an eil re ouzh ar re all.

Pennad kaoz gant Uisant Kreker Copier