Marçais : comment protéger des terres bio, même au delà de la mort

L'ORE est pourtant très efficace pour éviter que l'acquéreur de votre terrain ou son locataire ne décide de tout raser pour le bétonner en ville, ou pour que des terrains cultivés en bio à la campagne, par exemple, le restent. Ces contrats passés devant notaire sont encore rares. Nature 18 a décidé de les faire connaitre. L'association a été mandatée sur deux contrats dans l'Amandois : soit vingt-et-un hectares de terres préservées à Marçais et Morlac : " C'est à la carte en fonction de la sensibilité du propriétaire et de ce qu'il souhaite préserver. Cela peut être un arbre remarquables, des haies, une mare, des prairies. Tout est possible, explique Sébastien Brunet, chargé de mission à Nature 18. Le but est de préserver des fonctionnalités écologiques, une richesse faunistique ou floristique, quels que soient les propriétaires ou locataires futurs et sur plusieurs dizaines d'années. En tant qu'association, nous aidons à la rédaction de ces contrats d'obligation environnementale et nous faisons la veille annuelle pour nous assurer que les volontés sont bien respectées." Dix-huit hectares sont protégées par une ORE à Morlac et deux hectares et demi à Marçais.

Ces prairies préservées par l'obligation réelle environnementale à Marçais comportent de nombreux narcisses des poètes © Radio France - Michel Benoit

A Marçais, un éleveur de moutons bio qui partait en retraite a voulu préserver ses prairies. Jean-François Vincent a donc inclus l'obligation réelle environnementale dans le bail signé par son locataire : " On a été éleveurs bio pendant quarante ans et on veut donc préserver la nature et la richesse de ces prairies naturelles, explique l'ancien exploitant agricole. Vous avez des chênes qui sont énormes. Ici, il y a un stockage de carbone exceptionnel comparable à une forêt, peut-être même supérieur. On ne voulait pas que ça se perde en arrêtant notre activité à notre départ en retraite. On le fait pour les générations futures."

Jean-François Vincent, (3eme en partant de la droite) a voulu préserver la richesse de ses prairies, pour les générations futures. © Radio France - Michel Benoit

Des haies, des arbres remarquables et des narcisses, des oeillets de mai comme on les appelle en Berry : " Ce n'est pas embêtant du tout, affirme Alexandre Boudon, le locataire des prairies qui y fait paître ses vaches. Les vaches n'y touchent pas du tout. Elles sélectionnent ce qu'elles broutent."

Cette obligation réelle environnementale interdit à Alexandre de labourer ces prairies : " De toute façon, ce n'est pas du tout dans mes intentions. Je suis aussi en bio et ces prairies naturelles sont une richesse exceptionnelle pour mon élevage laitier. Cette obligation réelle environnementale n'est pas une contrainte pour moi, mais c'est vrai que si un agriculteur reprenait ces terres ultérieurement, il serait bloqué s'il voulait retourner ces prairies. Il ne le pourrait pas."

Alexandre Boudon est le nouveau locataire des prairies. Cet éleveur bio ne vit pas l'ORE comme une contrainte © Radio France - Michel Benoit

Cette obligation s'étend sur trente ans, elle aurait pu aller jusqu'à 99 ans, mais Jean-François Vincent ne voulait pas enfermer les futurs exploitants trop longtemps : " Par expérience, on sait que l'agriculture évolue et on ne voulait pas bloquer sur une période trop longue les futurs occupants, sachant que le contexte agricole change et qu'on n'a pas de vision au delà de quelques années. "

En ville, l'obligation réelle environnementale est très utile pour éviter de bétonner les jardins ou de couper certains arbres.