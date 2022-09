Marchés de Noël et économies d'énergie : à Colmar, il commencera plus tard et fermera plus tôt

Les horaires d'ouverture du marché de Noël de Colmar revus à la baisse pour l'édition 2022. Conséquence de l'interdiction de chauffer les chalets. C'est aussi une volonté commune des exposants et de l'office de tourisme de faire des économies d'énergie.