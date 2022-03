Marche pour le climat : 200 personnes au Mans

130 marches pour le climat étaient organisées ce samedi un peu partout en France. En Sarthe, le rassemblement place de la République au Mans a réunit plus de 200 personnes.

Un mouvement pour rappeler les enjeux de l'écologie et de l'environnement à moins d'un mois de la présidentielle. Et ce samedi, il y avait des profils bien différents mais unis pour la même cause avec plusieurs idées pour préserver la planète.

Rassemblement pour la marche pour le climat au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Tous unis pour la planète

Les candidats à la présidentielle ne parlent pas assez du climat et de la sauvegarde de la planète. C'est ce qui est ressortit de la plupart des personnes présentes ce samedi au Mans place de la République pour la marche pour le climat.

Pour Leïla, qui a 20 ans et qui est étudiante aux beaux-arts, il faut réduire ses déchets et réduire le gaspillage notamment sur les vêtements et sur les matériaux. Pour Solange 67 ans et pour Paul étudiant au Mans, il faut faire attention à sa consommation d'énergie.

Et puis, il y avait aussi Caroline dans ce rassemblement. Cette militante de Greenpeace est active sur ce type de manifestations depuis plus de 20 ans. Elle dresse un bilan positif sur l'engagement de la population et notamment des jeunes à travers le monde. en revanche, elle trouve les différents gouvernements beaucoup trop timorés. Pour elle, il y a beaucoup de paroles mais pas assez d'actes.

Au cours, de ce rassemblement ce samedi au Mans, les enfants étaient invités à faire des dessins sur le climat et la planète.