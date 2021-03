Marche pour le climat: 350 à 400 manifestants à Besançon

350 à 400 personnes ont défilé vendredi 19 mars à Besançon, à l’appel de des ÉCO-lié.e.s, un collectif de lycéens et d'étudiants, et d'une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques, pour protester contre l'inaction face au réchauffement climatique.

Ce sont les jeunes qui ont lancé l'appel: les ÉCO-lié.e.s, un collectif de lycéens et d'étudiants, ont voulu faire de ce vendredi 19 mars une journée intergénérationnelle de mobilisation pour le climat, avec le soutien d'une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques. 350 à 400 personnes ont répondu présent à Besançon, place de la Révolution, avant un défilé dans le centre ville et sur les quais. Faut-il y voir l'effet de la crise du covid? En tous cas la mobilisation a été nettement moins importante que lors des précédentes marches pour le climat en 2018 et 2019, qui avaient rassemblé respectivement 1500 et 1000 manifestants dans la capitale comtoise.

La marche pour le climat 2020 sur le départ, place de la Révolution à Besançon © Radio France - Christophe Mey

Dans le cortège, des jeunes, mais aussi des personnes de tous âges, venues clamer l'urgence d'agir contre la catastrophe planétaire qui s'annonce et protester contre l'inaction climatique. Anne Vignot, la maire écologiste de Besançon était présente pour soutenir la manifestation place de la Révolution, avant qu’elle ne démarre dans les rues du centre ville.

Des slogans qui s'en prennent à l'inaction du gouvernement. © Radio France - Christophe Mey