Marche pour le climat : à Caen, près de 900 manifestants ont défilé dans les rues

Près de 900 personnes ont manifesté samedi 6 novembre à Caen, dans le cadre des marches pour le climat. L'occasion pour les militants de faire entendre leur colère et de demander plus d'actions de la part des politiques.

"On est plus chauds que le climat !", "Changeons le système, pas le climat" ou encore "Stop Amazon, plus d'Amazonie !" : près de 900 manifestants ont défilé dans les rues de Caen samedi 6 novembre, pour les marches pour le climat organisées dans toute la France. Parmi eux, Laura et Stéphanie, la trentaine toutes les deux, estiment qu'il faut se faire entendre "pour que les choses changent, pour que les politiques nous entendent."

Sur les pancartes, de nombreux slogans fleurissent. © Radio France - Marie Martirossian

Un message adressé d'abord aux politiques donc : "Comment fait-on pour arrêter nos dépendances aux énergies fossiles, qui polluent énormément ? C'est sur cela qu'il faut d'abord se concentrer", estime Simon, qui participe aux marches pour le climat depuis deux ans.

Les manifestants ont défilé pour le climat dans le centre-ville de Caen samedi 6 novembre. © Radio France - Marie Martirossian

La COP 26, du "vide" selon les manifestants

Alors que la COP 26 continue, les manifestants ne sont pas convaincus : "C'est que du blabla", estime Coralie, "les politiques font de beaux discours, mais on ne voit pas de résultats." Sophie est pessimiste : "Les gouvernements ont pris conscience de la situation, mais ils n'osent pas prendre des décisions fortes... Depuis la COP 21, on va de COP en COP, et on n'avance pas."

La manifestation s'est terminée à Caen vers 17 heures, après une prise de parole des syndicats devant le château.