Marche pour le climat à Limoges : "On ne peut pas attendre 5 années de plus"

Ils voulaient interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Près de 150 personnes ont défilé derrière une banderole avec écrit : "Ouvrons les yeux !" Pierre Verneuil est un militant de la première heure. "On ne peut pas attendre 5 ans de plus, il faut se saisir maintenant de ce problème du réchauffement."

Selon un baromètre d'ONG, la semaine dernière, "les enjeux liés au climat n’ont ainsi représenté que 1,5 % du temps de parole dans les médias". Pour Aurélie, la raison est simple. "Les hommes politiques ne veulent pas s'emparer de ce sujet parce que ça va faire des mécontents. Il va falloir prendre des actions à très court terme, mais pour une vision de long terme et donc changer beaucoup de choses en profondeur ainsi que beaucoup de pratiques dans la société."

"Il faut une prise de conscience"

Pour le climatologue Michel Galliot, le changement doit aussi venir des citoyens. Eux ont le pouvoir selon lui de mettre la pression sur les dirigeants mais aussi sur les candidats à la présidentielle. "Comme c'est pour l'avenir, c'est toujours plus difficile de se mobiliser pour quelque chose qui va toucher nos enfants ou petits enfants. Actuellement, les gens savent, mais ils n'ont pas pris conscience. Quand on a pris conscience, on agit."

Pour Nicolas Picard, de l'association Fresque Climat, la guerre en Ukraine met aujourd'hui la nécessité de changer de modèle de consommation moins dépendant des énergies fossiles. "On est en train de se rendre compte qu'avoir une pénurie d'énergies fossiles ça ne se fait pas sans douleur. Et si on veut changer, il faut le faire maintenant pour l'amorcer dans le temps. Le problème c'est que dans le modèle démocratique, on a des échéances à temps court, un mandat présidentiel, c'est 5 ans."

Une trentaine de personnes était réunie à Brive ce samedi. Dans Egletons, une trentaine d'habitants ont voulu sensibiliser la population en organisant un grand nettoyage de la ville.