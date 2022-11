Marche pour le climat : entre 300 et 400 personnes défilent à Caen contre l'inaction climatique

"Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité !", "On est plus chauds que le climat !" A l'aide de slogans et de pancartes, ils étaient entre 300 et 400 manifestants à s'être rassemblés à Caen ce samedi 12 novembre, pour la marche nationale pour le climat. Dans le cortège, beaucoup de jeunes sont présents. "En fait, on est fatigués de manifester encore et encore", soupire Raphaël. "Chaque année, le réchauffement climatique s'aggrave et rien n'est fait pour changer la situation".

D'autres, nombreux également, sont venus en famille. "C'était important que mon fils de 6 ans participe à cette manifestation car même s'il est encore jeune, les questions environnementales le concernent directement", explique Alice. Juste à côté, Valérie est venue avec sa fille de 9 ans : "C'est elle qui a insisté pour venir et on a confectionné une pancarte ensemble !"

La COP 27, "inutile et décourageante"

Dans la bouche des manifestants, un événement revient beaucoup : la COP 27, qui se tient en Égypte jusqu'au 18 novembre. "Ça fait 27 COP qui sont organisées et on a l'impression que c'est plutôt inutile, déplore Adèle, alors oui, des accords sont décrétés, des textes sont signés, mais ils ne sont pas respectés ! Alors à quoi ça sert ?" Comme l'an dernier lors de la marche qui se tenait en même temps que la COP 26 , les manifestants sont nombreux à ne pas avoir d'espoir quant à cette nouvelle conférence internationale pour le climat.

De nombreuses associations et des syndicats ont participé à la manifestation. © Radio France - Marie Martirossian

Pour Marie, les États devraient faire plus pour stopper le réchauffement climatique. Même chose pour les organisations sportives. "Quand on voit que la Coupe du monde de football va avoir lieu dans des stades climatisés au Qatar, que les prochains Jeux asiatiques d'hiver seront organisés en Arabie Saoudite, on se dit qu'on marche sur la tête."

Le rassemblement s'est terminé devant le Château de Caen, où des manifestants ont planté des arbres.