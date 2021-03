Marche pour le climat : environ 250 personnes se sont rassemblées à Châteauroux

Environ 250 personnes ont manifesté ce dimanche à Châteauroux pour le Climat. Tous souhaitent un projet de loi "climat et résilience" plus ambitieux que celui examiné ce lundi par l'Assemblée nationale. Ils estiment que ce texte ne respecte pas les propositions faites par la Convention citoyenne.

Environ 250 personnes ont manifesté ce dimanche à Châteauroux pour le Climat. Toutes les personnes présentes souhaitent que le projet de loi "climat et résilience" soit plus ambitieux que celui examiné ce lundi par l'Assemblée nationale en séance plénière. Les protestataires estiment que les mesures proposées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat (dont est issu le texte) n'ont pas été respectées. A Châteauroux, le cortège s'est élancé de la place Saint Hélène pour rejoindre le parc de Belle Isle avant de revenir à son point de départ.

Ils étaient environ 250 ce dimanche réunis place Sainte-Hélène de Châteauroux pour la Marche pour le climat. © Radio France - Kathleen Comte

Le cortège s'est ensuite élancé en direction du parc de Belle Isle. Le but : croiser le plus de personnes possibles pour interpeller et sensibiliser à la cause.

Armés de banderoles et de pancartes, les manifestants espèrent que leur message sera entendu. © Radio France - Kathleen Comte

Toutes les personnes présentes ce dimanche estiment que le gouvernement ne va pas assez loin en matière de climat. Surtout, ils considèrent que le travail effectué par la Convention citoyenne pour le climat n'a pas été respecté puisque selon les protestataires, le président Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre "sans filtre" 146 mesures proposées par les 150 membres de la Convention et remises au gouvernement en février (après 10 mois de travail). Or, aujourd'hui, le projet de loi examiné lundi par l'Assemblée nationale est très en-deçà de leurs attentes.

D'autres marches étaient organisées partout en France ce dimanche. © Radio France - Kathleen Comte

Selon les manifestants, en l'état, le projet de loi ne permettra pas d'atteindre la baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. En plus de Châteauroux, une marche a également eu lieu à Vierzon (Cher). En tout, des rassemblements étaient prévus dans plus de 150 villes de France. Plus de 110 000 personnes ont défilé dans tout le pays ce dimanche pour demander "une vraie loi climat".