Plus de 650 manifestants à Nancy demandent plus d'écologie dans le débat présidentiel

Comme dans plus de 140 villes en France, 650 manifestants ont défilé pour le climat dans les rues de Nancy ce samedi. A un mois du premier tour de l'élection présidentielle, ils demandent aux candidats de mettre l'écologie au cœur du débat.

Un samedi de manifestation pour le climat à Nancy. Plus de 650 personnes ont défilé dans les rues nancéiennes pour alerter sur le changement climatique mais surtout pour dénoncer, à un mois du premier tour, une faible présence de l'écologie dans le débat présidentiel.

Si chaque candidat fait dans son programme des propositions pour l'environnement et le climat, les manifestants estiment que le thème n'est pas assez abordé par les candidats et les médias. Selon un "baromètre climat" établis par plusieurs ONG environnementales, seul 1,5% du temps de parole des candidats a été consacré au climat lors de la dernière semaine de février.

Louise n'est jamais venu manifester avant cette marche pour le climat, à quelques jours de l'élection, elle estime que c'est le moment : "il était temps, la présidentielle qui approche m'a fait prendre conscience que ce n'était plus possible de rester comme ça". "Il faut prendre ces questions de manière massive, urgente et prioritaire, elles doivent reprendre leur place dans les programme" estime Florent Compain, membre des amis de la Terre.

Des programmes qui pour le moment ne sont pas satisfaisants selon Quentin, "c'est en dessous des objectifs, il n'y a rien de concret". Jean-Pierre reconnaît la présence de propositions, "un passage obligé" selon lui mais sans "vrais propositions ni priorités".

Publié le 28 février, le dernier rapport des experts du climat de l'ONU a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Près de la moitié de la population de planète est déjà considérée comme "très vulnérable" aux conséquences du changement climatique.