Marche pour le climat : plusieurs milliers de manifestants défilent en Savoie et en Haute-Savoie

À la veille de l'examen à l'Assemblée du projet de loi sur le Climat, des manifestants ont défilé partout en France, dans près de 180 villes. Ce dimanche, en Savoie et en Haute-Savoie, ils étaient plusieurs milliers à dénoncer l'inaction du gouvernement et à réclamer "une vraie loi climat".

Un an et demi après la dernière marche pour le climat, la planète brûle toujours et l'urgence climatique est là. Comme dans près de 180 villes en France ce dimanche après-midi, ils étaient plusieurs milliers en Savoie et en Haute-Savoie à marcher pour le climat à la veille de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi "Climat et résilience". Les manifestants demandent au gouvernement "une vraie loi climat" et pas une version édulcorée, qui sera examinée à l'Asssemblée nationale ce lundi.

La plupart des marcheurs se disent écoeurés par tous les changements opérés par le gouvernement sur les 150 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). "On nous prépare une loi climat au rabais soupire Philippe. Les mesures sur la publicité, les transports, l'agriculture biologique, qui sont des mesures de bon sens, sont piétinées."

"C'est de l'extinction de l'espèce humaine à court terme dont on parle." - Philippe, manifestant.

Christophe, 57 ans, est résigné face à l'inaction des parlementaires : "Le gouvernement nous a servi une bonne com' pour, au final, tout détricoter, et les députés n'ont rien fait. [...] On n'a vraiment plus le temps là !" En tête de cortège, Pierre, enseignant-chercheur sur les problématiques du climat, est venu avec ses deux filles, Tamara et Naïla, 6 ans et 11 ans : "Je sais très bien ce qui va se passer dans une quarantaine d'années. Avec le réchauffement climatique, je vois un avenir compliqué pour mes filles quand elles auront mon âge."