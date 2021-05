Marche pour le climat : un pique-nique citoyen forêt de Coupeau

La marche pour le climat lavalloise a rassemblé près de 180 personnes devant le théâtre. Puis une cinquantaine pour un pique-nique devant la forêt de Coupeau à Saint-Berthevin (Mayenne) pour alerter sur l'abattage jugé excessif qui a eu lieu fin avril.

Les images des dégâts ont fait réagir. Une partie des tas de troncs d'arbres a été retirée mais les traces de pelleteuses sont encore visibles. "Je suis là en tant que promeneuse et je peux juste constater que c'est un massacre", déclare Rachel Ballayer, l'une des porte-paroles du collectif Citoyens pour le climat Laval. "Nous, Lavallois, n'avons pas beaucoup de forêts et on tient absolument à préserver ces endroits. Ce sont des autoroutes qu'ils ont fait dans la forêt", se désole-t-elle.

"De la grande délinquance"

Triste spectacle pour les militants comme Jean-Yves, qui interpelle la municipalité : "Quand il y a de la petite délinquance, ils n'ont aucun état d'âme pour la dénoncer cette petite délinquance qui nous perturbe la vie. Est-ce que le non respect des lois environnementales ne serait pas de la grande délinquance ? Puisque les pouvoirs publics ont du mal à faire respecter la loi apparemment."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire, Yannick Borde, a promis de reboiser là où il y a eu trop d'abattage. André connaît bien les lieux, il s'occupe du balisage des chemins pour la Fédération française de randonnée. Selon lui, c'est possible, à une condition. "C'est une question de volonté et donc de capacité de financement. Tout est possible, si on y met les moyens", lance-t-il. La pétition pour le reboisement lancée par le collectif Les Amis de Coupeau a réuni plus de 30 000 signatures.