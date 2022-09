EN IMAGES - Marche pour le climat : une cinquantaine de personnes rassemblées à Dijon

L'appel était mondial. Ce vendredi 23 septembre, de nombreuses manifestations pour le climat étaient organisées en France et à l'étranger. À Dijon, une cinquantaine de personnes se sont réunies place de la Libération en début d'après-midi avant de déambuler dans le centre-ville.

Rassemblement place de la Libération à Dijon pour la marche pour le climat © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une cinquantaine de personnes mobilisées pour le climat dans les rues de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des manifestants à pied... et à vélo ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les manifestants étaient équipés de pancartes et banderoles © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Dans le cortège, beaucoup de jeunes comme Marine et Louise. Les deux jeunes filles sont en école d'ingénieur à Dijon. "Pour nous la priorité c'est de faire changer les mentalités, surtout celles des politiques… c'est eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Ils connaissent l'urgence, maintenant il faut agir !" A côté d'elles, Jacques, 70 ans, acquiesce. "Changer les comportements individuels c'est essentiel mais ce n'est plus la priorité. C'est aux politiques et aux grands groupes industriels d'agir maintenant. Après l'été qu'on a passé, on n'est plus en alerte rouge, mais en alerte noire !" Le cortège a terminé sa marche place Darcy à 15h30.