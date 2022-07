Marcher et déguster à la fin : des randonneurs testent la première Rando Bistrot de la Somme

18 randonneurs viennent de tester la première Rando Bistrot de la Somme : un chemin de 10 kilomètres en pleine nature, à la rencontre d'un producteur local, dont les produits sont dégustés dans un bistrot du coin au terme de la balade. Pour cette première, le guide Vincent Crul a emmené ce samedi 23 juillet 18 randonneurs à la découverte de la Vallée de la Somme entre Cappy et Éclusier-Vaux.

Sur le chemin entre Cappy et Éclusier-Vaux. - Vincent Crul

Re-découvrir la Vallée de la Somme autrement

De l'avis des 18 chanceux qui viennent de terminer la première Rando Bistrot de la Somme, "la formule est géniale". "On marche pour aller manger ce qu'on a vu ce matin," souffle Éléonore dans le dernier kilomètre. Cette étudiante venue d'Amiens avec un ami ne tarit pas d'éloges après la visite des serres de La Cueillette, un ferme maraîchère de Cappy : "on a une meilleure idée de ce qui se fait proche de chez nous, à 45 minutes d'Amiens, en terme de culture, de maraîchage."

Dans l'une des serres de La Cueillette, ferme maraîchère à Cappy. - Vincent Crul

Les randonneurs sont aussi passés par l'Espace naturel sensible du marais d’Éclusier. À cette occasion, ils ont pu visiter l'anguillère, habituellement fermée au public, qui assure la surveillance des populations d'anguilles, tout en profitant des nombreuses explications passionnées de Vincent Crul, ornithologue et guide de cette première Rando Bistrot : "on habite dans le secteur, donc on connaît, mais pas sous cet angle, raconte Armelle, on n'a pas l'habitude d'avoir des explications aussi détaillées sur la faune, la flore, les arbres ... le fait que la Picardie est un diamant !"

À entendre les randonneurs trinquer à l'arrivée, au Graal de Cappy, le pari de cette première Rando Bistrot est gagné. Vincent Crul, le guide, est aux anges : "C'est bien de faire le lien entre le travail du maraîcher et celui du restaurateur, et de relier tout ça à la nature. C'est une bonne formule !" Il réfléchit déjà à organiser d'autres Rando Bistrot, à Cappy comme ailleurs dans la Somme. Si cela vous intéresse, il faut garder un œil sur le site de Vincent Crul, Baie de Somme exploration, ou sa page Facebook.